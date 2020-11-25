В тяжелых ДТП выживают 8,5 из десяти человек, пристегнутых ремнем безопасности - Варченко

“Мы понимаем, что ремень безопасности, если вы хотите так в цифровых измерениях, ремень безопасности позволяет выжить 8,5 из 10 человек, попадающих в тяжелые ДТП. Вот, 8,5 человек выживают, когда они пристегнуты ремнем безопасности”, — сообщил он.

“На сегодняшний день использование ремня безопасности является обязательным для всех водителей, но определенные исключения и на сегодняшний день эти исключения отменены. В частности, водители такси, инструкторы школ автовождения, должны ездить с ремнями безопасности”, — сказал Иван Варченко.

Напомним, в Одессе грузовой кран протаранил маршрутку, есть пострадавшие.