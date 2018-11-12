У Twitter планують повернути кнопку редагування твітів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Уперше з кінця 2016 року в компанії Twitter повернулися до ідеї створити кнопки для редагування твітів. Про це повідомив генеральний директор Twitter Джек Дорсі, передає УНН з посиланням на Тhenextweb.
Під час свого виступу в Нью-Делі Дорсі заявив, що компанія має ретельно розглянути випадки використання кнопок редагування, перш ніж втілити цю опцію в життя.
Він зазначив, що багато користувачів хочуть отримати можливість швидко виправити помилку у твітах — зокрема орфографічні огріхи або неправильний лінк. У компанії вважають це цілком можливим, але виступають проти правок старих твітів.
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Він додав, що Twitter виступає проти необмеженого редагування, щоб упередити зловживання з боку тих, хто захоче змінювати свої суперечливі чи “шахрайські” заяви із часом.
При цьому у виданні нагадали, що функція редагування є одним з найпопулярніших прохань користувачів Twitter. У 2016 році Дорсі вже заявляв, що компанія багато думала про таку опцію, однак про конкретні плани щодо введення кнопки редагування твітів досі не відомо.
Нагадаємо, наприкінці літа президент США Дональд Трамп виступив із твердженням, що адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter, а також пошукової системи Google несправедливо ставляться до республіканців та консервативно налаштованих американців, у чому господар Білого дому переконався на власному досвіді, а простіше — застосовують цензуру.