В Twitter планируют вернуть кнопку редактирования твитов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Впервые с конца 2016 года в компании Twitter вернулись к идее создать кнопку для редактирования твитов. Об этом сообщил генеральный директор Twitter Джек Дорси, передает УНН со ссылкой на Тhenextweb.
Во время своего выступления в Нью-Дели Дорси заявил, что компания должна тщательно рассмотреть случаи использования кнопок редактирования, прежде чем воплотить эту опцию в жизнь.
Он отметил, что многие пользователи хотят получить возможность быстро исправить ошибку в твитах - в частности орфографические огрехи или неправильную ссылку. В компании считают это вполне возможным, но выступают против правок старых твитов.
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Он добавил, что Twitter выступает против неограниченных изменений, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны тех, кто захочет менять свои противоречивые или "мошеннические" заявления со временем.
При этом в издании напомнили, что функция редактирования является одним из самых популярных просьб пользователей Twitter. В 2016 году Дорси уже заявлял, что компания много думала о такой опции, однако о конкретных планах по введению кнопки редактирования твитов до сих пор не известно.
Напомним, в конце лета президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что администрации социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google несправедливо относятся к республиканцам и консервативно настроенных американцев, в чем хозяин Белого дома убедился на собственном опыте, а проще говоря - применяют цензуру.