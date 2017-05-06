У Туреччині звільнено ще більше ста суддів і прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Туреччині в рамках справи про провалений путч звільнено ще 107 суддів і прокурорів, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Агенство посилається на рішення вищої Ради, відповідального за призначення та звільнення суддів і прокурорів.
“Турецька генпрокуратура також віддала розпорядження про затримання підозрюваних у причетності до руху „гюленистів“ — прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, опонента нинішнього президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана”, — повідомляє агенство.
Як повідомляв УНН, понад 113 тис. громадян Туреччини були затримані правоохоронними органами за вісім місяців після невдалої спроби державного перевороту за підозрою в зв’язках з організацією ФЕТО ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.