В Турции уволены еще более ста судей и прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Турции в рамках дела о проваленый путч освобождены еще 107 судей и прокуроров, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Агентство ссылается на решение высшего Совета, ответственного за назначение и увольнение судей и прокуроров.
“Турецкая генпрокуратура также отдала распоряжение о задержании подозреваемых в причастности к движению „гюленистив“ — сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, оппонента нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана”, — сообщает агентство.
Как сообщал УНН, более 113 тыс. Граждан Турции были задержаны правоохранительными органами за восемь месяцев после неудачной попытки государственного переворота по подозрению в связях с организацией фетой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.