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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Туреччині зірвалася у море українська парашутистка: у МЗС повідомили про її стан

Київ • УНН

 • 57638 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Напередодні у Туреччині під час фестивалю повітряних ігор зірвалася у море українська парашутистка. Вона була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована. Про це УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У Туреччині зірвалася у море українська парашутистка: у МЗС повідомили про її стан

Цитата:

“24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Вона була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована. Консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги. Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає”, - повідомив Ніколенко.

Деталі

За словами речника МЗС, українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки.

Що було раніше

Напередодні турецькі ЗМІ повідомили про те, що українка зірвалась у море під час фестивалю повітряних ігор. За даними ЗМІ, жінка здійснювала одиночний стрибок із 1700-метрової висоти, коли її парашут впав у море під час спуску.

Також повідомлялось про падіння трьох турецьких парашутистів під час того ж заходу.

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