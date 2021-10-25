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В Турции сорвалась в море украинская парашютистка: в МИД сообщили о ее состоянии

Киев • УНН

 • 57638 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Накануне в Турции во время фестиваля воздушных игр сорвалась в море украинская парашютистка. Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В Турции сорвалась в море украинская парашютистка: в МИД сообщили о ее состоянии

Цитата:

"24 октября во время фестиваля воздушных игр в городе Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована. Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Состояние ее здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет", - сообщил Николенко.

Детали

По словам представителя МИД, украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки.

Что было ранее

Накануне турецкие СМИ сообщили о том, что украинка сорвалась в море во время фестиваля воздушных игр. По данным СМИ, женщина осуществляла одиночный прыжок с 1700-метровой высоты, когда ее парашют упал в море во время спуска.

Также сообщалось о падении трех турецких парашютистов во время того же мероприятия.

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