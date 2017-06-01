У Туреччині внаслідок падіння військового вертольота загинули 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Військовий вертоліт з 13 людьми на борту розбився в турецькій провінції Ширнак, яка межує із Сирією й Іраком, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Внаслідок катастрофи літака загинули 13 військовослужбовців, які перебували на борту.
Місцева влада повідомляє, що вертоліт впав, зачепившись за високовольтну лінію електропередач через три хвилини після зльоту близько 20:55 за місцевим часом.
Також зазначено, що на борту вертольота знаходився генерал армії Туреччини Айдин Айдоган, кілька полковників і офіцерів середньої ланки. На місце аварії направлено рятувальні служби і військових.