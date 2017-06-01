В Турции в результате падения военного вертолета 13 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Военный вертолет с 13 людьми на борту разбился в турецкой провинции Ширнак, граничащей с Сирией и Ираком, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
В результате катастрофы самолета погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту.
Местные власти сообщают, что вертолет упал, зацепившись за высоковольтную линию электропередач через три минуты после взлета около 20:55 по местному времени.
Также отмечено, что на борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена. На место аварии направлены спасательные службы и военные.