У Туреччині стався землетрус: пошкоджено кілька будівель

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Землетрус стався в районі Мерам напередодні о 20:43 за місцевим часом. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6,82 км, їхня магнітуда становила 5,1 бал за шкалою Ріхтера. Цей землетрус належить до сильних.

Повідомлення про жертви не надходили. За даними влади, внаслідок землетрусу було пошкоджено три занедбані будівлі.

Жителів закликають не панікувати.

"Наразі нічого несприятливого не виявили. Ми і далі моніторимо регіон. За розвитком подій стежитимуть, громадськість буде проінформовано", — зазначила канцелярія губернатора Коньї.

Нагадаємо

Наприкінці вересня цього року узбережжя Туреччини сколихнуло два землетруси.