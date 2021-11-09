В Турции произошло землетрясение: повреждены несколько зданий

Детали

Землетрясение произошло накануне в районе Мэрам в 20:43 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,82 км, их магнитуда составляла 5,1 балл по шкале Рихтера. Это землетрясение относится к сильным.

Сообщения о жертвах не поступали. По данным властей, в результате землетрясения были повреждены три заброшенные здания.

Жителей призывают не паниковать.

"Пока ничего неблагоприятного не обнаружили. Мы мониторим регион. За развитием событий будут следить, общественность будет проинформирована", — отметила канцелярия губернатора Коньи.

Напомним

В конце сентября этого года побережье Турции всколыхнуло два землетрясения.