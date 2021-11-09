В Турции произошло землетрясение: повреждены несколько зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,1 балл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yeni Safak.
Детали
Землетрясение произошло накануне в районе Мэрам в 20:43 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,82 км, их магнитуда составляла 5,1 балл по шкале Рихтера. Это землетрясение относится к сильным.
Сообщения о жертвах не поступали. По данным властей, в результате землетрясения были повреждены три заброшенные здания.
Жителей призывают не паниковать.
"Пока ничего неблагоприятного не обнаружили. Мы мониторим регион. За развитием событий будут следить, общественность будет проинформирована", — отметила канцелярия губернатора Коньи.
Напомним
В конце сентября этого года побережье Турции всколыхнуло два землетрясения.