У Туреччині ще 4,5 тисячі держслужбовців звільнено з-за путчу

У числі 4464 звільнених — 2585 співробітників міністерства освіти, 893 співробітника жандармерії і 88 працівників громадського телеканалу TRT

Всього після путчу влада вже заарештувала понад 41 тисячу людей, а також звільнено або відсторонено близько 100 тисяч. Серед жертв чисток багато вчителів, поліцейських, суддів і журналістів.