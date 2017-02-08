У Туреччині ще 4,5 тисячі держслужбовців звільнено з-за путчу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Турецька влада звільнила ще майже 4,5 тисячі державних службовців під час чисток, які почались після за спроби державного перевороту в липні минулого року, передає УНН з посиланням на ВВС.
У числі 4464 звільнених — 2585 співробітників міністерства освіти, 893 співробітника жандармерії і 88 працівників громадського телеканалу TRT
Всього після путчу влада вже заарештувала понад 41 тисячу людей, а також звільнено або відсторонено близько 100 тисяч. Серед жертв чисток багато вчителів, поліцейських, суддів і журналістів.