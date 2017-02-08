В Турции еще 4,5 тысячи госслужащих уволены из-за путча
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих во время чисток, которые начались после за попытки государственного переворота в июле прошлого года, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В числе 4464 уволенных - 2585 сотрудников министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT
Всего после путча власть уже арестовала более 41 000 человек, а также уволены или отстранены около 100 000. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, судей и журналистов.