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В Турции еще 4,5 тысячи госслужащих уволены из-за путча

Киев • УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих во время чисток, которые начались после за попытки государственного переворота в июле прошлого года, передает УНН со ссылкой на ВВС .

 

В Турции еще 4,5 тысячи госслужащих уволены из-за путча

В числе 4464 уволенных - 2585 сотрудников министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT

Всего после путча власть уже арестовала более 41 000 человек, а также уволены или отстранены около 100 000. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, судей и журналистов.

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