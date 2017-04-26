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У Туреччині протягом доби затримали вже більше тисячі поліцейських

У Туреччині протягом доби затримали вже більше тисячі поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уже більше тисячі осіб затримали сьогодні в Туреччині за підозрою у причетності до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецька влада звинувачує в організації спроби військового перевороту у липні минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Як заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, всі затримані працювали у структурах поліції та були “таємними імамами” руху Ф.Гюлена.

“1009 таємних імамів на даний момент були затримані у 72 провінціях, операція триває досі”, — повідомив міністр.

За даними турецьких ЗМІ, загалом влада країни видала понад 3,2 тисячі ордерів на арешт під час цієї хвилі затримань.

Нагадаємо, в ході репресивних заходів, розгорнутих турецькою владою після спроби держперевороту, більше 40 тисяч осіб були затримані або ув’язнені, близько 120 тисяч звільнені з роботи.

Як повідомляв УНН, 18 квітня парламент Туреччини затвердив рішення уряду країни про продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану, пов’язаного зі спробою державного перевороту в липні 2016 року.

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