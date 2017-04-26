В Турции в течение суток задержали уже более тысячи полицейских

Как заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, все задержанные работали в структурах полиции и были “тайными имамами” движения Ф.Гюлена.

“1009 тайных имамов на данный момент были задержаны в 72 провинциях, операция продолжается”, — сообщил министр.

По данным турецких СМИ, в общем власти страны выдали более 3,2 тыс. ордеров на арест во время этой волны задержаний.

Напомним, в ходе репрессивных действий турецких властей после попытки госпереворота более 40 тысяч человек были задержаны или попали в заключение, около 120 тысяч уволены с работы.

Как сообщал УНН, 18 апреля парламент Турции утвердил решение правительства страны о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения, связанного с попыткой государственного переворота в июле 2016 года.