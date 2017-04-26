В Турции в течение суток задержали уже более тысячи полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Уже более тысячи человек задержали сегодня в Турции по подозрению в причастности к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки военного переворота в июле прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, все задержанные работали в структурах полиции и были “тайными имамами” движения Ф.Гюлена.
“1009 тайных имамов на данный момент были задержаны в 72 провинциях, операция продолжается”, — сообщил министр.
По данным турецких СМИ, в общем власти страны выдали более 3,2 тыс. ордеров на арест во время этой волны задержаний.
Напомним, в ходе репрессивных действий турецких властей после попытки госпереворота более 40 тысяч человек были задержаны или попали в заключение, около 120 тысяч уволены с работы.
Как сообщал УНН, 18 апреля парламент Турции утвердил решение правительства страны о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения, связанного с попыткой государственного переворота в июле 2016 года.