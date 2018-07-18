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У Туреччині припинив дію режим надзвичайного стану

У Туреччині припинив дію режим надзвичайного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Режим надзвичайного стану в Туреччині, який тривав майже два роки, припинив діяти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yeni Safak.

Вперше режим НС у республіці було введено 20 липня 2016 року, відразу після спроби держперевороту 15 липня. Він продовжувався турецькю владою сім разів. Поки країна жила в умовах надзвичайного стану, діяли обмеження на проведення мітингів і деяких масових заходів. Силові відомства мали ширші права. У цілому заходи щодо захисту країни і громадян від різних загроз залишалися значно підвищеними.

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За цей час уряд видав більше 35 указів, що мають силу закону, які дозволили звільнити з посад понад 130 тис. чиновників, юристів, академіків, учителів і співробітників силових структур. Як зазначає газета Hurriyet, їх звільнення найчастіше були пов'язані з можливою причетністю до "терористичної організації фетхуллахістів", яку Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту.

Деякі європейські країни і турецька опозиція критично ставилися до ідеї введення і продовження режиму надзвичайного стану через те, що воно загрожувало свободі громадян країни. Так, у 25 квітня поточного року турецький суд засудив 15 співробітників опозиційної газети Cumhuriyet до тюремного ув'язнення за обвинуваченням у тероризмі і виправдав трьох.

Тим часом, за даними Hurriyet, очолювана Реджепом Таїпом Ердоганом Партія справедливості і розвитку має намір представити у парламенті новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який надасть владі ті ж можливості, які у них були у період режиму надзвичайного стану.

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