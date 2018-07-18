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В Турции приостановил действие режима чрезвычайного положения

В Турции приостановил действие режима чрезвычайного положения

Киев  •  УНН

 • 8024 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Режим чрезвычайного положения в Турции, который длился почти два года, прекратил действовать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yeni Safak.

Впервые режим ЧС в республике было введено 20 июля 2016 года, сразу после попытки госпереворота 15 июля. Он продолжался турецкими властями семь раз. Пока страна жила в условиях чрезвычайного положения, действовали ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий. Силовые ведомства имели более широкие права. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз оставались значительно повышенными.

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За это время правительство издало более 35 указов, имеющих силу закона, которые позволили освободить от должностей более 130 тыс. чиновников, юристов, академиков, учителей и сотрудников силовых структур. Как отмечает газета Hurriyet, их увольнение чаще всего было связано с возможной причастностью к “террористической организации фетхуллахистов”, которую Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.

Некоторые европейские страны и турецкая оппозиция критически относились к идее введения и продления режима чрезвычайного положения из-за того, что оно угрожало свободе граждан страны. Так, в 25 апреля текущего года турецкий суд приговорил 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet к тюремному заключению по обвинению в терроризме и оправдал трех.

Между тем, по данным Hurriyet, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития намерена представить в парламенте новый законопроект о борьбе с терроризмом, который предоставит власти те же возможности, которые у них были в период режима чрезвычайного положения.

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