В Турции приостановил действие режима чрезвычайного положения

Впервые режим ЧС в республике было введено 20 июля 2016 года, сразу после попытки госпереворота 15 июля. Он продолжался турецкими властями семь раз. Пока страна жила в условиях чрезвычайного положения, действовали ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий. Силовые ведомства имели более широкие права. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз оставались значительно повышенными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выдала Турции журналиста, которого подозревают в организации госпереворота в 2016 году

За это время правительство издало более 35 указов, имеющих силу закона, которые позволили освободить от должностей более 130 тыс. чиновников, юристов, академиков, учителей и сотрудников силовых структур. Как отмечает газета Hurriyet, их увольнение чаще всего было связано с возможной причастностью к “террористической организации фетхуллахистов”, которую Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.

Некоторые европейские страны и турецкая оппозиция критически относились к идее введения и продления режима чрезвычайного положения из-за того, что оно угрожало свободе граждан страны. Так, в 25 апреля текущего года турецкий суд приговорил 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet к тюремному заключению по обвинению в терроризме и оправдал трех.

Между тем, по данным Hurriyet, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития намерена представить в парламенте новый законопроект о борьбе с терроризмом, который предоставит власти те же возможности, которые у них были в период режима чрезвычайного положения.