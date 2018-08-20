У Туреччині невідомі здійснили напад на посольство США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У понеділок невідомі відкрили стрілянину з транспортного засобу в бік посольства США в турецькій столиці Анкарі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Невідомі нападники випустили шість куль по воротах посольства з транспортного засобу білого кольору близько о 05:30 за місцевим часом. Три кулі потрапили в залізні двері та вікно, повідомив губернатор Анкари. Він сказав, що розслідування триває.
За інформацією видання, внаслідок нападу ніхто не постраждав.
"Ми можемо підтвердити, що інцидент відбувся в посольстві США рано вранці. У нас немає повідомлень про будь-які травми, і ми вивчаємо деталі. Ми дякуємо Турецькій національної поліції за швидку реакцію", - сказав представник посольства Девід Гейнер.
Нагадаємо, США на початку серпня ввели санкції проти двох турецьких міністрів через переслідування американського пастора Ендрю Брансона; незабаром Вашингтон також удвічі підвищив для Туреччини мита на сталь і алюміній до 50% і 20% відповідно.
На тлі погіршення відносин з США курс турецької ліри за кілька днів впав на чверть. Анкара звинуватила Вашингтон в розв’язанні економічної війни і підняла мита на деякі американські товари.