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В Турции неизвестные совершили нападение на посольство США

Киев • УНН

 • 9419 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В понедельник неизвестные открыли стрельбу из транспортного средства в сторону посольства США в турецкой столице Анкаре, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Турции неизвестные совершили нападение на посольство США

Неизвестные нападавшие выпустили шесть пуль по воротам посольства из транспортного средства белого цвета около в 05:30 по местному времени. Три пули попали в железную дверь и окно, сообщил губернатор Анкары. Он сказал, что расследование продолжается.

По информации издания, в результате нападения никто не пострадал.

"Мы можем подтвердить, что инцидент произошел в посольстве США рано утром. У нас нет сообщений о каких-либо травмах, и мы изучаем детали. Мы благодарим Турецкую национальную полицию за быструю реакцию", - сказал представитель посольства Дэвид Гейнер.

Напомним, США в начале августа ввели санкции против двух турецких министров за преследования американского пастора Эндрю Брансона; вскоре Вашингтон также вдвое повысил для Турции пошлины на сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно.

На фоне ухудшения отношений с США курс турецкой лиры за несколько дней упал на четверть. Анкара обвинила Вашингтон в начале экономической войны и подняла пошлины на некоторые американские товары.

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