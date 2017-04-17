У Туреччині назвали звіт спостерігачів ОБСЄ про референдум неприйнятним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. МЗС Туреччини розкритикував звіт місії спостерігачів Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) про конституційний референдум, назвавши його одностороннім, упередженим і неприйнятним, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Ми довгі роки ведемо співпрацю з БДІПЛ ОБСЄ, представники якого працювали в Туреччині під час референдуму 16 квітня. Раніше ми просили їх уникати коментарів, заснованих на нестачі інформації, що може відкрити дорогу помилок. У їхньому звіті ми з жалем зустріли звинувачення і політичні оцінки. Їх висновок про те, що референдум нібито не відповідає міжнародним стандартам, є неприйнятним. Цей звіт демонструє односторонній та упереджений підхід", - йдеться в заяві турецького зовнішньополітичного відомства, яке цитує видання.
Відзначається, що "члени спостережної місії ОБСЄ ще до початку референдуму дозволяли політичні заяви, і це доводить, що вони приїхали в країну зі стереотипами і не дотримувалися принципів об'єктивності".
Нагадаємо, місія ОБСЄ назвала референдум в Туреччині таким, що не відповідає нормам Ради Європи.