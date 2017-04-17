В Турции назвали отчет наблюдателей ОБСЕ о референдуме неприемлемым

"Мы долгие годы ведем сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ, представители которого работали в Турции во время референдума 16 апреля. Ранее мы просили их избегать комментариев, основанных на недостатке информации, которая может открыть дорогу ошибок. В их отчете мы с сожалением встретили обвинения и политические оценки. Их вывод о том, что референдум якобы не соответствует международным стандартам, является неприемлемым. Этот отчет демонстрирует односторонний и предвзятый подход", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, которое цитирует издание.

Отмечается, что "члены наблюдательной миссии ОБСЕ еще до начала референдума позволяли политические заявления, и это доказывает, что они приехали в страну со стереотипами и не придерживались принципов объективности".

Напомним, миссия ОБСЕ назвала референдум в Турции таким, что не соответствует нормам Совета Европы.