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У Туреччині двох осіб засудили до довічного ув’язнення через участь у державному перевороті

У Туреччині двох осіб засудили до довічного ув’язнення через участь у державному перевороті

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У Туреччині два офіцери були засуджені до довічного ув’язнення за звинуваченням у “порушенні Конституції” через участь у державному перевороті у липні, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

Зазначається, щоколишні майор і полковник армії Туреччини, пов'язані з групою Гюлена, стали першими особами, які були засуджені до довічного ув’язнення через спробу перевороту, в результаті якої загинуло 248 осіб.

Повідомляється, що в разі успішного перевороту 15 липня офіцери повинні були служити в якості старших командирів в Ерзурумі.

Нагадаємо, ввечері 15 липня турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію.

Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив про спробу перевороту в Туреччині, він запевнив, що “турецькій демократії нічого не загрожує”.

Як повідомляв УНН, у Стамбулі 27 грудня розпочалися судові слухання щодо 29 поліцейських, звинувачених у спробі державного перевороту.

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