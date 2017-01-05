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В Турции двух человек приговорили к пожизненному заключению за участие в государственном перевороте

В Турции двух человек приговорили к пожизненному заключению за участие в государственном перевороте

Киев • УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Турции два офицера были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в "нарушении Конституции" участием в государственном перевороте в июле, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Отмечается, что бывший майор и полковник армии Турции, связанные с группой Гюлена, стали первыми лицами, которые были приговорены к пожизненному заключению за попытку переворота, в результате которого погибли 248 человек.

Сообщается, что в случае успешного переворота 15 июля офицеры должны были служить в качестве старших командиров в Эрзуруме.

Напомним, вечером 15 июля турецкие военные перекрыли мост через Босфор и попытались разоружить полицию.

Над Анкарой летали военные истребители. В Стамбуле танки перекрыли подъезды к аэропорту. Премьер-министр Турции Бина Йылдырым заявил о попытке переворота в Турции, он заверил, что "турецкой демократии ничего не угрожает".

Как сообщал УНН, в Стамбуле 27 декабря начались судебные слушания по 29 полицейским, обвиняемым в попытке государственного переворота.

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