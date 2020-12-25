У Туреччині біля берегів Ізміру врятували півсотні нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Туреччині біля берегів курортного району Чешме в західній провінції Ізмір врятували 56 нелегальних мігрантів. Про це з посиланням на сили Берегової охорони країни пише Anadolu, передає УНН.
За даними відомства, надувний човен з іноземними громадянами дрейфував у морі через неполадки двигуна. Співробітники берегової охорони Туреччини врятували і доставили на берег 32 мігранта. У тому ж районі за добу врятовано ще 24 іноземних громадянина.
За словами мігрантів, в обох випадках мало місце їх видворення грецькими військовими в напрямку територіальних вод Туреччини.
Додається, що іноземці доставлені в Управління у справах мігрантів по провінції Ізмір.
Як повідомляв УНН, у Боснії і Герцеговині напередодні католицького Різдва згорів табір для біженців, понад тисячу мігрантів змушені спати під відкритим небом.