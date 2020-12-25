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У Туреччині біля берегів Ізміру врятували півсотні нелегальних мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Туреччині біля берегів курортного району Чешме в західній провінції Ізмір врятували 56 нелегальних мігрантів. Про це з посиланням на сили Берегової охорони країни пише Anadolu, передає УНН.

У Туреччині біля берегів Ізміру врятували півсотні нелегальних мігрантів

За даними відомства, надувний човен з іноземними громадянами дрейфував у морі через неполадки двигуна. Співробітники берегової охорони Туреччини врятували і доставили на берег 32 мігранта. У тому ж районі за добу врятовано ще 24 іноземних громадянина.

За словами мігрантів, в обох випадках мало місце їх видворення грецькими військовими в напрямку територіальних вод Туреччини.

Додається, що іноземці доставлені в Управління у справах мігрантів по провінції Ізмір.

Як повідомляв УНН, у Боснії і Герцеговині напередодні католицького Різдва згорів табір для біженців, понад тисячу мігрантів змушені спати під відкритим небом.

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