В Турции у берегов Измира спасли полсотни нелегальных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Турции у берегов курортного района Чешме в западной провинции Измир спасли 56 нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на силы Береговой охраны страны пишет Anadolu, передает УНН.
По данным ведомства, надувная лодка с иностранными гражданами дрейфовала в море из-за неполадок двигателя. Сотрудники береговой охраны Турции спасли и доставили на берег 32 мигранта. В том же районе за сутки спасено еще 24 иностранных гражданина.
По словам мигрантов, в обоих случаях имело место их выдворение греческими военными в направлении территориальных вод Турции.
Добавляется, что иностранцы доставлены в Управление по делам мигрантов по провинции Измир.
Как сообщал УНН, в Боснии и Герцеговине накануне католического Рождества сгорел лагерь для беженцев, более тысячи мигрантов вынуждены спать под открытым небом.