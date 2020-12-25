В Турции у берегов Измира спасли полсотни нелегальных мигрантов

По данным ведомства, надувная лодка с иностранными гражданами дрейфовала в море из-за неполадок двигателя. Сотрудники береговой охраны Турции спасли и доставили на берег 32 мигранта. В том же районе за сутки спасено еще 24 иностранных гражданина.

По словам мигрантов, в обоих случаях имело место их выдворение греческими военными в направлении территориальных вод Турции.

Добавляется, что иностранцы доставлены в Управление по делам мигрантов по провинции Измир.

Как сообщал УНН, в Боснии и Герцеговине накануне католического Рождества сгорел лагерь для беженцев, более тысячи мигрантов вынуждены спать под открытым небом.