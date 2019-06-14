У Туреччині автобус потрапив у ДТП, постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Туреччині автобус потрапив в ДТП, постраждали 10 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN turk.
Водій мікроавтобусу не впорався з керуванням на слизькій дорозі. В результаті постраждало 10 дітей.
Розпочато розслідування.
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Як повідомляв УНН, щонайменше 14 єгиптян загинули і вісім постраждали в середу в результаті великої аварії під Каїром.