МЗС: консула відправили на місце ДТП з українцями у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Українського консула відправили до повіту Мєндзижеч у західній Польщі, де у дорожньо-транспортній пригоді загинули українці. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Консул поруч не лише у випадку затримання українців за кордоном, а й передусім, якщо трапилася біда: він виїжджає до повіту Мєндзижеч (РП), де в ДТП загинули українці. Консул поспішає допомогти рідним у цій тяжкій ситуації і розділити тягар їхнього смутку", - повідомив дипломат.
Нагадаємо, 12 червня у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відкрито кримінальну справу.