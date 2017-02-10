У Туреччині 16 квітня пройде референдум про президентську республіку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Перехід від парламентської республіки до президентської в Туреччині буде винесено на референдум 16 квітня. Про це повідомили в п'ятницю, 10 лютого, в адміністрації Р.Ердогана в Анкарі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На всенародне голосування будуть винесені поправки до Основного закону, які наділяють президента безпрецедентною владою.
В уряді запевняють, що проведення в режимі надзвичайної ситуації "не викликає занепокоєння". Але представники опозиції побоюються, що в цьому випадку результат голосування не буде відображати волю народу.
В ході референдуму громадянам запропонують проголосувати за або проти затвердженої парламентом конституційної реформи.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав пакет змін до конституції країни, які в разі схвалення на референдумі змінять форму правління з парламентської на президентську.
Нагадаємо, конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були схвалені парламентом Туреччини.