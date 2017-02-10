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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Туреччині 16 квітня пройде референдум про президентську республіку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Перехід від парламентської республіки до президентської в Туреччині буде винесено на референдум 16 квітня. Про це повідомили в п'ятницю, 10 лютого, в адміністрації Р.Ердогана в Анкарі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У Туреччині 16 квітня пройде референдум про президентську республіку

На всенародне голосування будуть винесені поправки до Основного закону, які наділяють президента безпрецедентною владою.

В уряді запевняють, що проведення в режимі надзвичайної ситуації "не викликає занепокоєння". Але представники опозиції побоюються, що в цьому випадку результат голосування не буде відображати волю народу.

В ході референдуму громадянам запропонують проголосувати за або проти затвердженої парламентом конституційної реформи.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав пакет змін до конституції країни, які в разі схвалення на референдумі змінять форму правління з парламентської на президентську

Нагадаємо, конституційні зміни щодо переходу до президентської системи були схвалені парламентом Туреччини.

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