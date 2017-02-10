В Турции 16 апреля пройдет референдум о президентской республике

На всенародное голосование будут вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента беспрецедентной властью.

В правительстве уверяют, что проведение в режиме чрезвычайной ситуации "не вызывает беспокойства". Но представители оппозиции опасаются, что в этом случае результат голосования не будет отражать волю народа.

В ходе референдума гражданам предложат проголосовать за или против утвержденной парламентом конституционной реформы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал пакет изменений в конституцию страны, которые в случае одобрения на референдуме изменят форму правления с парламентской на президентскую.

Напомним, конституционные изменения относительно перехода к президентской системе были одобрены парламентом Турции.