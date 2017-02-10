В Турции 16 апреля пройдет референдум о президентской республике
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Переход от парламентской республики к президентской в Турции будет вынесен на референдум 16 апреля. Об этом сообщили в пятницу, 10 февраля, в администрации Р. Эрдогана в Анкаре, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
На всенародное голосование будут вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента беспрецедентной властью.
В правительстве уверяют, что проведение в режиме чрезвычайной ситуации "не вызывает беспокойства". Но представители оппозиции опасаются, что в этом случае результат голосования не будет отражать волю народа.
В ходе референдума гражданам предложат проголосовать за или против утвержденной парламентом конституционной реформы.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал пакет изменений в конституцию страны, которые в случае одобрения на референдуме изменят форму правления с парламентской на президентскую.
Напомним, конституционные изменения относительно перехода к президентской системе были одобрены парламентом Турции.