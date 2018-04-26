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У Туреччині 15 опозиційних журналістів засудили за тероризм

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Турецький суд у середу засудив 15 співробітників опозиційної газети Cumhuriyet до тюремного ув'язнення за обвинуваченням у тероризмі і виправдав трьох. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

У Туреччині 15 опозиційних журналістів засудили за тероризм

Суд також постановив, що справа проти відомого журналіста Кана Дундара, раніше головного редактора газети, триватиме окремо.

Справа викликала шквал критики щодо свободи слова в Туреччині при правлінні Реджепа Таїпа Ердогана.

Нагадаємо, у серпні минулого року турецька влада видала ордери на арешт 35-ти журналістів і співробітників ЗМІ за підозрою в зв'язках з мусульманським проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого звинувачують в організації спроби державного перевороту в 2016 році.

Зокрема, співробітників опозиційної газети Cumhuriyet вирішили судити за обвинуваченням у допомозі терористичній організації.

За повідомленням турецької асоціації журналістів, після невдалої спроби повалити президента Реджепа Ердогана в липні 2016 року було закрито близько 150 ЗМІ, а близько 160 журналістів були відправлені до в'язниці.

Після спроби перевороту до в'язниці потрапили в цілому 50 тис. осіб, а понад 100 тис. держслужбовців втратили роботу.

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