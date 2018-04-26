В Турции 15 оппозиционных журналистов осудили за терроризм

Суд также постановил, что дело против известного журналиста Кана Дундара, ранее главного редактора газеты, будет продолжаться отдельно.

Дело вызвало шквал критики относительно свободы прессы в Турции при правлении Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в августе прошлого года турецкие власти выдали ордера на арест 35-ти журналистов и сотрудников СМИ по подозрению в связях с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в организации попытки госпереворота в 2016 году.

В частности, сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet решили судить по обвинению в помощи террористической организации.

По сообщению турецкой ассоциации журналистов, после неудачной попытки свергнуть президента Реджепа Эрдогана в июле 2016 года были закрыты около 150 СМИ, а около 160 журналистов были отправлены в тюрьму.

В ходе последовавших за попыткой переворота событий в тюрьму попали в общей сложности 50 тыс. человек, а более 100 тыс. госслужащих потеряли работу.