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У Тунісі протестувальники намагалися перекрити газопровід з Алжиру - армія відкрила вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Підрозділи національної армії Тунісу були змушені застосувати стрілецьку зброю для запобігання захоплення протестувальниками офісу компанії “Товариство з обслуговування транстуніського газопроводу” в провінції Кассерін. Про це в четвер повідомив місцевий інформаційний портал Business news, передає УНН.

У Тунісі протестувальники намагалися перекрити газопровід з Алжиру - армія відкрила вогонь

За даними порталу, новий виток напруженості в регіоні виник в четвер після провалу переговорів між учасниками акцій протесту проти погіршення економічної обстановки в країні і представниками місцевої влади.

Демонстранти перекрили автодороги за допомогою палаючих автопокришок і зробили спробу взяти штурмом офіс газової компанії, використовуючи камені і пляшки із запальною сумішшю проти військовослужбовців, які виконували завдання з охорони об’єкта. Для утихомирення і розгону агресивно налаштованого натовпу військовим довелося відкрити попереджувальний вогонь в повітря. В результаті зіткнень двоє військовослужбовців були поранені.

Довідка: акція протесту біля офісу газової компанії триває вже декілька тижнів. Учасники акції в разі невиконання їхніх вимог, пов’язаних з прийняттям владою термінових заходів з економічного розвитку регіону, виступали з погрозами зупинити роботу газопроводу, що забезпечує подачу природного газу з Алжиру на територію Тунісу.

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