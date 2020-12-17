У Тунісі протестувальники намагалися перекрити газопровід з Алжиру - армія відкрила вогонь

За даними порталу, новий виток напруженості в регіоні виник в четвер після провалу переговорів між учасниками акцій протесту проти погіршення економічної обстановки в країні і представниками місцевої влади.

Демонстранти перекрили автодороги за допомогою палаючих автопокришок і зробили спробу взяти штурмом офіс газової компанії, використовуючи камені і пляшки із запальною сумішшю проти військовослужбовців, які виконували завдання з охорони об’єкта. Для утихомирення і розгону агресивно налаштованого натовпу військовим довелося відкрити попереджувальний вогонь в повітря. В результаті зіткнень двоє військовослужбовців були поранені.

Довідка: акція протесту біля офісу газової компанії триває вже декілька тижнів. Учасники акції в разі невиконання їхніх вимог, пов’язаних з прийняттям владою термінових заходів з економічного розвитку регіону, виступали з погрозами зупинити роботу газопроводу, що забезпечує подачу природного газу з Алжиру на територію Тунісу.