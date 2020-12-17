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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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В Тунисе протестующие пытались перекрыть газопровод из Алжира - армия открыла огонь

Киев • УНН

 • 12201 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Подразделения национальной армии Туниса были вынуждены применить стрелковое оружие для предотвращения захвата протестующими офиса компании “Общество по обслуживанию транстунисского газопровода” в провинции Кассерин. Об этом в четверг сообщил местный информационный портал Business news, передает УНН.

В Тунисе протестующие пытались перекрыть газопровод из Алжира - армия открыла огонь

По данным портала, новый виток напряженности в регионе возник в четверг после провала переговоров между участниками акций протеста против ухудшения экономической обстановки в стране и представителями местных властей.

Демонстранты перекрыли автодороги при помощи горящих автопокрышек и предприняли попытку взять штурмом офис газовой компании, используя камни и бутылки с зажигательной смесью против военнослужащих, выполнявших задачу по охране объекта. Для усмирения и разгона агрессивно настроенной толпы военным пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В результате столкновений двое военнослужащих были ранены.

Справка: акция протеста у офиса газовой компании продолжается уже несколько недель. Участники акции в случае невыполнения их требований, связанных с принятием властями срочных мер по экономическому развитию региона, выступали с угрозами остановить работу газопровода, обеспечивающего подачу природного газа из Алжира на территорию Туниса.

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