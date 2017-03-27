У ЦВК розповіли, що може посилити довіру суспільства до виборів

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Запровадження технології електронно-цифрового підпису посилить рівень безпеки та суспільної довіри до результатів виборів, які оголошуються Центральною виборчою комісією. Про це журналістам повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський, передає УНН.

"У нас немає зараз проблем з безпекою передачі інформації, яка стосується виборів в Україні. Я думаю. що якщо ми в найближчому майбутньому перейдемо до технології електронно-цифрового підпису (це одна з пропозицій Центральної виборчої комісії, які могли б засвідчувати протоколи дільничних виборчих комісій), то рівень безпеки стане ще вищим“, - сказав він.

Нагадаємо, 13 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

Проте у березні 2017 року Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського оголосили потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України щодо нього.

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