В ЦИК рассказали, что может усилить доверие общества к выборам

“У нас нет сейчас проблем с безопасностью передачи информации, касающейся выборов в Украине. Я думаю. Что если мы в ближайшем будущем перейдем к технологии электронно-цифровой подписи (это одно из предложений Центральной избирательной комиссии, которые могли бы свидетельствовать протоколы участковых избирательных комиссий ), то уровень безопасности станет еще выше”, — сказал он.

Напомним, 13 декабря прошлого года детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (“Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение”). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

Однако в марте 2017 Председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве в действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины к нему.