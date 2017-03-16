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У ЦВК РФ назвали можливі дати виборів президента

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Секретар ЦВК Росії Майя Гришина заявила, що президентські вибори 2018 року можуть пройти 4 або 18 березня, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

За її словами, точна дата буде залежати від результату розгляду Держдумою РФ законодавчих поправок про перенесення вихідних днів, запропонованих Міністерством праці.

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Раніше Міністерство праці РФ підготувало проект постанови уряду про перенесення вихідних. Згідно з цим проектом, росіяни будуть відпочивати з 8 по 11 березня - на честь Міжнародного жіночого дня.

Згідно із законом вибори президента РФ проходять в другу неділю березня, але якщо воно є поєднаним, післясвятковим або робочим днем, то голосування призначається на першу неділю.

Однак поправки, внесені в Держдуму, припускають перенесення дня голосування на третю неділю місяця і таким чином можуть збігтися з річницею приєднання Криму до Росії.

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