В ЦИК РФ назвали возможные даты выборов президента

По ее словам, точная дата будет зависеть от результата рассмотрения Госдумой РФ законодательных поправок о переносе выходных дней, предложенных Министерством труда.

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Ранее Министерство труда РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных. Согласно этому проекту, россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня.

Согласно закону выборы президента РФ проходят во второе воскресенье марта, но если оно есть совмещенным, послепраздничным или рабочим днем, то голосование назначается на первое воскресенье.

Однако поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенос дня голосования на третье воскресенье месяца и таким образом могут совпасть с годовщиной присоединения Крыма к России.