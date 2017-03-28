У ЦВК ініціювали повну комп'ютеризацію роботи дільничних виборчих комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Центральна виборча комісія виступає з ініціативою щодо повної комп'ютеризації роботи всіх дільничних виборчих комісій, передає УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
“ЦВК виступає з ініціативою щодо повної комп’ютеризації роботи всіх без винятку дільничних виборчих комісій. Це дасть змогу отримувати Комісії відомості про зміст протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців одразу після його завершення і безпосередньо з виборчих дільниць”, — йдеться в повідомленні.
Зі слів голови ЦВК М.Охендовського, головна мета полягає навіть не в тому, щоб кожна виборча дільниця була оснащена комп’ютером та принтером. Найголовнішим завданням на сьогодні має стати забезпечення доступності телекомунікаційних послуг для кожної ДВК.
"Тож як тільки в розпорядженні цих комісій з’являться засоби транспортування відповідної інформації, можна буде вирішувати питання подальшого впровадження новітніх технологій. Зокрема, розглянути можливість забезпечення ДВК сканерами, іншими сучасними електронними пристроями, які б автоматизували та значно пришвидшили підрахунок голосів виборців. Також можна було б у майбутньому розглянути можливість складання електронних протоколів про підрахунок голосів, які б засвідчувалися електронними цифровими підписами членів ДВК і надсилалися відразу до Центральної виборчої комісії", — зазначив М.Охендовський.
Як повідомляв УНН, у ЦВК розповіли, що може посилити довіру суспільства до виборів.