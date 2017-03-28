В ЦИК инициировали полную компьютеризацию работы участковых избирательных комиссий

"ЦИК выступает с инициативой о полной компьютеризации работы всех без исключения участковых избирательных комиссий. Это позволит получать Комиссии сведения о содержании протоколов УИК о подсчете голосов избирателей сразу после его завершения и непосредственно с избирательных участков", - говорится в сообщении.

По словам председателя ЦИК М.Охендовского, главная цель заключается даже не в том, чтобы каждый избирательный участок был оснащен компьютером и принтером. Главной задачей на сегодня должно стать обеспечение доступности телекоммуникационных услуг для каждой УИК.

"Поэтому как только в распоряжении этих комиссий появятся средства транспортировки соответствующей информации, можно будет решать вопрос дальнейшего внедрения новейших технологий. В частности, рассмотреть возможность обеспечения УИК сканерами, другими современными электронными устройствами, которые автоматизировали бы и значительно ускорили подсчет голосов избирателей. Также можно было бы в будущем рассмотреть возможность составления электронных протоколов о подсчете голосов, которые заверялись электронными цифровыми подписями членов УИК и сразу бы отправлялись к Центральной избирательной комиссии", - отметил М.Охендовский.

Как сообщал УНН, в ЦИК рассказали, что может усилить доверие общества к выборам.