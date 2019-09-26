У цьому сезоні буде циркулювати грип, небезпечний для людей працездатного віку – медик

"Штами, які очікуються, — це новий H3N2 – А-Канзас – і, можливо, новий штам Н1N1 – А-Брісбен. Ще два віруси грипу Б, які також можуть бути, але вірогідність їх менше – це В-Колорадо і В-Пхукет. Останній – найменш вірогідний, тому що він вже старий, був у нас не один рік", - зазначила Мироненко.

За її словами, Брісбен найбільш небезпечний для людей працездатного віку, особливо з групи ризику (тобто з хронічними захворюваннями). Саме ця категорія населення буде більше страждати від ускладнень в разі захворювання на цей грип. Канзас же більш небезпечний для людей з хронічною патологією і людей віком 65 років і старше.

При цьому, вона додала, що юридично початком сезону грипу в Північній півкулі вважається 40-й тиждень, який припадає на початок жовтня, фактичний початок сезону прийдеться на початок циркуляції вірусу. Втім, коли це станеться, наразі сказати не можна, але, за словами Мироненко, у грудні зареєстровані випадки грипу вже точно будуть.

Нагадаємо, що близько 500 тис. доз вакцин проти грипу для вакцинування в сезоні 2019-2020 планують доставити в Україну.