В этом сезоне будет циркулировать грипп, опасный для людей трудоспособного возраста – медик

"Штаммы, которые ожидаются, - это новый H3N2 - А-Канзас - и, возможно, новый штамм Н1N1 - А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но вероятность их меньше - это В-Колорадо и В-Пхукет. Последний - менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год", - отметила Мироненко.

По ее словам, Брисбен наиболее опасен для людей трудоспособного возраста, особенно из группы риска (то есть с хроническими заболеваниями). Именно эта категория населения будет больше страдать от осложнений в случае заболевания этим гриппом. Канзас же более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше.

При этом, она добавила, что юридически началом сезона гриппа в Северном полушарии считается 40-я неделя, который приходится на начало октября, фактическое начало сезона придется на начало циркуляции вируса. Впрочем, когда это произойдет, пока сказать нельзя, но, по словам Мироненко, в декабре зарегистрированы случаи гриппа уже точно будут.

Напомним, что около 500 тыс. доз вакцин против гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020 планируют доставить в Украину.