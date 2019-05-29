У цьому році уряд запланував продати 829 об’єктів малої приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У 2019 році уряд запланував продати 21 об’єкт великої приватизації та 829 об’єктів малої приватизації. Про це повідомили у Фонді державного майна України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, Кабінет міністрів України розпорядженням від 16 січня 2019 року № 36-р затвердив перелік об’єктів великої приватизації державної власності, до якого включено 21 об’єкт.
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Крім того, у цьому році, відповідно до наказу Фонду держмайна, приватизації підлягають 829 об’єктів малої приватизації.
Нагадаємо, Фонд державного майна очікує, що перші продажі об'єктів великої приватизації відбудуться в середині 2019 року.