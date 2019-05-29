В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В 2019 году правительство запланировало продать 21 объект большой приватизации и 829 объектов малой приватизации. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, Кабинет министров Украины распоряжением от 16 января 2019 № 36-р утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, в который включено 21 объект.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году от малой приватизации в госбюджет поступило более 215 млн грн
Кроме того, в этом году, согласно приказу Фонда госимущества, приватизации подлежат 829 объектов малой приватизации.
Напомним, Фонд государственного имущества ожидает, что первые продажи объектов большой приватизации состоятся в середине 2019 года.