В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации

Так, Кабинет министров Украины распоряжением от 16 января 2019 № 36-р утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, в который включено 21 объект.



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Кроме того, в этом году, согласно приказу Фонда госимущества, приватизации подлежат 829 объектов малой приватизации.



Напомним, Фонд государственного имущества ожидает, что первые продажи объектов большой приватизации состоятся в середине 2019 года.