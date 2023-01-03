У цьому році уряд продовжить програму про пільгові кредити та гранти проєкту єРобота
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Кабмін у 2023 році продовжить програми допомоги приватному сектору. Це пільгові кредити “5-7-9”, гранти проєкту єРобота, державна підтримка української переробки та загалом вітчизняних виробників. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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“У 2023 році Уряд продовжить найефективніші програми допомоги приватному сектору. Це пільгові кредити „5-7-9“, гранти проєкту єРобота, державна підтримка української переробки та загалом вітчизняних виробників. Для стимулювання сектору будівництва буде активізована програма доступного іпотечного кредитування єОселя”, — розповів Шмигаль.
Окрім того, він розповів, що Україна працює з партнерами, аби залучити цього року 38 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.
“Це насамперед кошти від ЄС, США та МВФ. Макрофінансова стабільність — це фундамент відновлення нашої економіки. Маємо чіткий план, щоб як і торік повністю профінансувати всі критичні видатки”, — сказав Шмигаль.
Доповнення
З моменту старту програми єРобота Уряд виділив понад 2 млрд гривень для створення нових бізнесів в Україні.