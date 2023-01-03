В этом году правительство продолжит программу о льготных кредитах и грантах проекта еРобота
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Кабмин в 2023 году продолжит программы помощи частному сектору. Это льготные кредиты “5-7-9”, гранты проекта еРобота, государственная поддержка украинской переработки и в целом отечественных производителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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“В 2023 году Правительство продолжит самые эффективные программы помощи частному сектору. Это льготные кредиты „5-7-9“, гранты проекта еРобота, государственная поддержка украинской переработки и в целом отечественных производителей. Для стимулирования сектора строительства будет активизирована программа доступного ипотечного кредитования еОселя”, — рассказал Шмыгаль.
Кроме того, он рассказал, что Украина работает с партнерами, чтобы привлечь в этом году 38 млрд. долларов для финансирования дефицита бюджета.
“Это прежде всего средства от ЕС, США и МВФ. Макрофинансовая стабильность — это фундамент восстановления нашей экономики. Есть четкий план, чтобы как и в прошлом году полностью профинансировать все критические расходы”, — сказал Шмыгаль.
Дополнение
С момента старта программы еРабота правительство выделило более 2 млрд. гривен для создания новых бизнесов в Украине.