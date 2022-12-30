З моменту старту програми єРобота Уряд виділив 2 млрд грантів для нових бізнесів

Цитата

“З перших днів війни ми робили все, аби підтримати приватний сектор. Ми ввели податкові, регуляторні, кредитні пільги. Запускали нові програми підтримки бізнесу, допомагали з релокацією, допомагали з логістикою... Запустили унікальну програму грантів для бізнесу єРобота. І за ці місяці вона показала справжній успіх. Більше 2 млрд грн виділених грантів, тисячі нових бізнесів”, — сказав Шмигаль.

Деталі

Він додав, що 28 тисяч українських підприємств залучені до виконання мобілізаційних завдань в умовах війни.

Прем’єр-міністр також зазначив, що в межах пільгової програми кредитів “5-7-9” на підтримку бізнесу було видано 70 млрд грн. Ще більше 45 млрд грн було видано за програмою портфельних гарантій.

Окрім цього, з початку війни були введені податкові пільги та стимули, такі як ставка єдиного податку на рівні 2%. Зокрема, Уряд скасував практично всі перевірки бізнесу. Було запроваджено декларативний принцип щодо абсолютної більшості дозволів і ліцензій. Більше 700 підприємств було релоковано, що зберегло тисячі робочих місць.

Доповнення

На одному з засідань Уряду у жовтні, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів України у 2023 році продовжить реалізовувати програми допомоги українському бізнесу.