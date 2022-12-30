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С момента старта программы єРобота Правительство выделило 2 млрд грантов для новых бизнесов

Киев • УНН

 • 382455 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. С момента старта программы єРобота Правительство выделило более 2 млрд гривен для создания новых бизнесов в Украине. Об этом на завершающем заседании Кабинета министров в этом году сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Из первых дней войны мы делали все, чтобы поддержать частный сектор. Мы ввели налоговые, регуляторные, кредитные льготы. Запускали новые программы поддержки бизнеса, помогали с релокацией, помогали с логистикой... Запустили уникальную программу грантов для бизнеса єРобота. И за эти месяца она показала настоящий успех. Более 2 млрд грн выделенных грантов, тысячи новых бизнесов”, — сказал Шмыгаль.

Детали

Он добавил, что 28 тысяч украинских предприятий вовлечены в выполнение мобилизационных задач в условиях войны.
Премьер-министр также отметил, что в пределах льготной программы кредитов “5-7-9” на поддержку бизнеса было выдано 70 млрд грн. Еще более 45 млрд грн было выдано по программе портфельных гарантий.

Кроме этого, с начала войны были введены налоговые льготы и стимулы, такие как ставка единого налога на уровне 2%. В частности, правительство отменило практически все проверки бизнеса. Был введен декларативный принцип по абсолютному большинству разрешений и лицензий. Более 700 предприятий было релокировано, что сохранило тысячи рабочих мест.

Дополнение

На одном из заседаний Правительства в октябре, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины в 2023 году продолжит реализовывать программы помощи украинскому бизнесу.

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