С момента старта программы єРобота Правительство выделило 2 млрд грантов для новых бизнесов

Цитата

“Из первых дней войны мы делали все, чтобы поддержать частный сектор. Мы ввели налоговые, регуляторные, кредитные льготы. Запускали новые программы поддержки бизнеса, помогали с релокацией, помогали с логистикой... Запустили уникальную программу грантов для бизнеса єРобота. И за эти месяца она показала настоящий успех. Более 2 млрд грн выделенных грантов, тысячи новых бизнесов”, — сказал Шмыгаль.

Детали

Он добавил, что 28 тысяч украинских предприятий вовлечены в выполнение мобилизационных задач в условиях войны.

Премьер-министр также отметил, что в пределах льготной программы кредитов “5-7-9” на поддержку бизнеса было выдано 70 млрд грн. Еще более 45 млрд грн было выдано по программе портфельных гарантий.

Кроме этого, с начала войны были введены налоговые льготы и стимулы, такие как ставка единого налога на уровне 2%. В частности, правительство отменило практически все проверки бизнеса. Был введен декларативный принцип по абсолютному большинству разрешений и лицензий. Более 700 предприятий было релокировано, что сохранило тысячи рабочих мест.

Дополнение

На одном из заседаний Правительства в октябре, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины в 2023 году продолжит реализовывать программы помощи украинскому бизнесу.