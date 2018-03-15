У цьому році пройде конкурс на обрання талісману Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У цьому році відбудеться конкурс на обрання талісману міста Києва. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“Туристичним талісманом столиці має стати якийсь особливий персонаж, будь-яка реальна або міфічна істота. Звісно, він жодним чином не замінить офіційну символіку міста — гімн, герб, прапор чи логотип. Новий символ ми використовуватимемо в рекламних, комунікаційних та інших заходах для популяризації Києва як сучасного європейського міста з багатовіковою історією та культурною спадщиною. Тому сподіваємось залучити максимальну кількість креативних учасників до розробки цього талісману”, — повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков.
В конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи. Строк початку та закінчення кожного з етапів конкурсу Оргкомітет визначатиме окремо.
Перший етап передбачатиме подання конкурсних робіт до Управління туризму та промоцій. На другому етапі триватиме обрання 10 кращих робіт, за які кияни зможуть проголосувати на туристичному сайті столиці. Під час третього етапу відкритим голосуванням визначать найкращого — того, хто набере більшу кількість голосів. Переможець отримає грошову премію у розмірі 150 тисяч гривень з міських бюджетних асигнувань.
Нагадаємо, у Києві почали діяти вимоги до приватних перевізників, згідно з якими маршрутки необхідно обладнати валідаторами для зчитування електронного квитка.