В этом году пройдет конкурс на избрание талисмана Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В этом году состоится конкурс на избрание талисмана города Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Туристическим талисманом столицы должен стать какой-то особый персонаж, любое реальное или мифическое существо. Конечно, он никоим образом не заменит официальную символику города - гимн, герб, флаг или логотип. Новый символ мы будем использовать в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для популяризации Киева как современного европейского города с многовековой историей и культурным наследием. Поэтому надеемся привлечь максимальное количество креативных участников к разработке этого талисмана", - сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.
В конкурсе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Срок начала и окончания каждого из этапов конкурса Оргкомитет определит отдельно.
Первый этап будет предусматривать подачи конкурсных работ в Управление туризма и промоций. На втором этапе будет продолжаться избрание 10 лучших работ, за которые киевляне смогут проголосовать на туристическом сайте столицы. Во время третьего этапа открытым голосованием определят лучшего - того, кто наберет большее количество голосов. Победитель получит денежную премию в размере 150 000 гривен из городских бюджетных ассигнований.
Напомним, в Киеве начали действовать требования к частным перевозчикам, согласно которым маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета.