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У цьому році 206 тисяч осіб подали клопотання про притулок в ЄС

У цьому році 206 тисяч осіб подали клопотання про притулок в ЄС

Київ • УНН

 • 10073 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. За перші 4 місяці 2019 року понад 206 тисяч осіб вперше подали клопотання про надання притулку на території ЄС. Найбільше заяв - від жителів Сирії, Венесуели і Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Кількість претендентів притулку в Євросоюзі істотно зросла. З січня по кінець квітня близько 206 500 осіб вперше подали клопотання про надання їм притулку на території ЄС, пишуть видання медіагрупи Funke в понеділок, 10 червня. Це на 15 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дані отримані на основі щомісячних звітів країн, що входять в Євросоюз.

Це може означати кінець тенденції на скорочення кількості претендентів притулку, що спостерігається протягом декількох років, відзначають видання. Так, за весь 2018 рік кількість мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі, знизилося на 11 відсотків.

Щонайменше чверть клопотань подана громадянами країн, жителям яких не потрібна віза для в'їзду в Шенгенську зону. Зокрема, все більше біженців прибувають на територію ЄС з держав Латинської Америки та Балканського півострова.

Найбільше заяв про надання притулку в ЄС протягом перших чотирьох місяців 2019 року подали сирійці - 20 392 клопотання (на 8 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року). Від громадян Венесуели, яка кілька місяців охоплена політичною кризою, надійшло 14 257 заяв (зростання на 121 відсоток), а від жителів Афганістану - 14 042 (зростання на 36 відсотків).

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ країн ЄС домовилися про посилення правил депортації біженців. Таке рішення ухвалили міністри під час зустрічі в Люксембурзі.

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